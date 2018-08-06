Let’s get real, not everyone can afford high-end, overpriced makeup. But we have the best dupes that you can find for a fraction of the price–while still looking just as good. Read on to get our best beauty dupes so you can look your best while saving your hard-earned cash.
Eyes
L’Oréal Paris Voluminous Carbon Black Mascara
Save about $24 when you opt for L’Oréal’s masterful $5.79 dupe.
NYX Micro Brow Pencil
Keep your brows looking amazing for $10 instead of $21 with Nyx.
Urban Decay Naked Palette
View this post on Instagram
Nyx Cosmetics Ultimate Eyeshadow Warm Neutrals 💖 Size geçen gün bir soru sormuştum hatırlar mısınız bilmiyorum 😊 Nyx'ten iki far paleti arasında kalmıştım hemen hemen bu tonlardaydı 🤓 10 renkli büyük olanı almak için niyetlendim ve mağazaya gittim ve ne göreyim 🙃 Warm neutrals uzun süredir stokta yoktu geçenlerde gelmişti ve hala bitmediğini görünce direk bunu aldım 🙈😇 Kesinlikle tonları harika pigmentasyonları mükemmel 👌🏻😘 Ben Bağdat caddesindeki şubesinden aldım fiyatı da 69.90 di 😉 Nyx hakkında sürekli sorulan birkaç soru var hakkında en cok dm aldığım marka @nyxcosmetics_turkiye 🙏🏻 Benim bildiğim forum İstanbul Bağdat caddesi ve Cevahir avmde şubeleri var nereden alabiliriz diye gelen sorulara cevap olsun bu 😊 İndirime giriyor mu? Sorusuna cevap verecek olursam da, nyx indirime girmiyor kuzular zaten fiyatlar kalitesine göre gayet makul 😊 İnternet sitesinden de online alışveriş yapabilirsiniz 😉😉😉 Yazmadığım merak ettiğiniz bir şey varsa yorum bırakabilirsiniz 🙋🏼 Yakşamlar 👯👯👯 #nyx #nyxcosmetics #nyxultimateshadowpalette #nyxwarmneutralspalette
While the Urban Decay Naked Palette is legendary, it is also $54. Try the $18 dupe from NYX for the same look!
Lips
The Sonia Kashuk Velvet lip crayon
Sonia Kashuk provides this great dupe for $6.75–instead of Nars’ $27 version.
NYX Soft Matte Lip Cream
$5 instead of $20? Yes, please!
ColourPop Ultra Glossy Lip
For $13.47, ColourPop brings its signature shine and saves you about $5.
Skin
Revlon PhotoReady Insta-Filter
Save about $34 with this masterful swap.
Catrice Liquid Camouflage Concealer
Save about $36 when you grab this $5.99 Catrice dupe.
Maybelline Master Fix Setting + Perfecting Powder
View this post on Instagram
Kullanmaya başladığım ilk andan itibaren beni daha fazla memnun ettiğini gözlemlediğim sabitleme pudrası 🙅🏻♀️ MAYBELLİNE MASTERFİX SETTİNG LOOSE POWDER 💃🏻 en çok sevdiğim kullanım alanı, kapatıcı uyguladığım göz kapağını sabitlemek, göz altlarında da hafif blur etkisi verdiği, yumuşak bi bitiş sağladığını, kuru göstermediğini söyleyebilirim. Göz kapağı sabitlemede ten rengi farlara göre daha iyi verim aldığımı gözlemledim. En az 5-6 ay, yer yer yüzümün farklı noktalarında sürekli kullanmama rağmen oldukça bereketli bi pudra👌🏼 . Tek bi eksi söylicem bu pudrayla alakalı oda göz altında özel olarak pişirme dediğimiz yöntemi bu pudrayla uygulayacaksanız; ve o gün flashlı çekimler(belki gece çıkcaksınızdır) yapılacaksa, kullanmamanız gerektiği. Çünkü göz altında normal ışıkta çok doğal, homojen görünürken, flashlı çekimde parça parça pudra görüntüsü yani bi yere sürmüşsünüz bi yere hiç denk gelmemiş gibi azlı, çoklu bi görüntü veriyor. Hiç hoş olmadığını söyleyebilirim😁 tecrübeyle sabit 🤭 . Matlaştırma etkisi olduğu için aydınlık bi göz altı kapatıcısı ile kullanırsanız mat olur göz altlarınız. Onun dışında mat pudra severlerdenseniz zaten düşünmeyin👏🏼 . . #maybellineturkiye #maybellinemasterfix
Reach for Maybelline’s $8.99 powder and save about $27.
Happy Glamming!